Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advies EU-hof: AI-bot Google schendt mogelijk rechten nieuwsmedia

Economie
door anp
anp031126106 1
Volg ons op Google Nieuws
LUXEMBURG (ANP) - Gemini van Google maakt mogelijk inbreuk op de rechten van nieuwsuitgevers, maar dat hangt sterk af van de manier waarop de AI-chatbot informatie verzamelt en presenteert. Dat is de conclusie van een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie in een zaak die een Hongaars mediabedrijf had aangespannen tegen het techbedrijf.
Een Hongaarse rechtbank had het EU-hof vragen gesteld over de zaak, waarin het Hongaarse Like Company klaagde dat Gemini een samenvatting kon genereren van een van zijn nieuwsberichten. De vraag was in hoeverre de werkwijze van Gemini, die snel online-informatie verzamelt om antwoorden te formuleren, ingaat tegen de rechten die nieuwsuitgevers op hun artikelen hebben.
Advocaat-generaal Maciej Szpunar stelde in zijn advies aan het EU-hof dat de rechten van nieuwsuitgevers worden geschonden als een chatbot bij het 'scrapen' van nieuwsartikelen betaalmuren omzeilt. Ook mag een chatbot de oorspronkelijke nieuwsartikelen of -items niet imiteren. Maar het samenvatten van pure nieuwsfeiten is niet beschermd.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

Citroën

De Lelijke Eend is terug als elektrische Citroën: wat is er nog over van de oude?

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Een hortensia met verdroogde bruinroze bloemen en een laagje rijp staat in een voortuin.

Welke hortensia's snoei je voor de winter en welke laat je juist met rust?

generated-image (5)

Hoe herken je een narcist zo snel mogelijk? Let op deze vijf signalen

Loading