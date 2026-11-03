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Tot twintig jaar cel en tbs voor misbruik oppaskinderen

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het vele malen ernstig misbruiken van zeer jonge kinderen. Sommigen van hen werden gedrogeerd met GHB. Van den B.'s ex-vrouw Evertje van E. (34), betrokken bij het misbruik, kreeg twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.
De slachtoffers, vijf meisjes en een jongetje, kwamen uit de gezinnen van een broer van Van E. en van een goede vriendin van haar. De beide verdachten pasten vele malen op de kinderen, over een periode van zes jaar. De leeftijd van kinderen varieerde van 0 tot 9 jaar.
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