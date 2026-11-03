Oppositieblok Israël wil zo snel mogelijk een regering vormen

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische oppositiepartijen onder leiding van Gadi Eisenkot hebben afgesproken zo snel mogelijk een regering te vormen. De partijleiders spraken hierover tijdens hun eerste overleg sinds de parlementsverkiezingen.

Het is nog niet duidelijk hoe zij een regering willen gaan vormen. Binnen de alliantie heerst nog verdeeldheid over een eventuele samenwerking met de Arabische partijen, die Eisenkot aan een meerderheid kunnen helpen. Het doel is om "zo snel mogelijk" een regering te vormen en "te voorkomen dat Israël in nog een verkiezing wordt meegesleurd".

Geen enkele partij of blok wist bij de verkiezingen van anderhalve week geleden een meerderheid in het parlement, de Knesset, te bemachtigen. Eisenkots alliantie staat op 48 zetels en dat van premier Benjamin Netanyahu op 53. Likoed van Netanyahu werd de grootste partij met 27 zetels. De resterende zetels gingen naar de Arabische partijen. Netanyahu wil een "brede regering" vormen zonder de Arabische partijen.