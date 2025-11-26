Advies WRR: haal gastarbeiders uit Nigeria, India en Indonesie

De Nederlandse beolking wordt steeds ouder. En de landen waar we arbeidsmigranten vandaan halen, met name in Oost_Europa, worden dat ook. Op termijn gaan die mensen ons dus niet uit de brand helpen. Nederland moet daarom opzoek naar landen met jonge arbeidskrachten. En die zijn in Azie en Afrika.

De vergrijzing slaat niet alleen toe in eigen land, maar ook in landen waar we traditioneel op bouwen voor arbeid, zoals Polen en China. Volgens een dringend advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) moet Nederland snel nauwere banden aanhalen met landen als Indonesië, India en Nigeria om arbeidskrachten te blijven aantrekken.

De WRR: "Als Nederland niet tijdig anticipeert op grootschalige veranderingen in de wereldwijde demografie, dan worden producten hier duurder en kunnen bedrijven moeilijker aan fabricaten komen. Ook zal de arbeidsschaarste toenemen."

De feiten liegen er niet om: inmiddels is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder. Het tekort aan personeel wordt nu deels opgelost door arbeidsmigratie—een op de tien werknemers is arbeidsmigrant. Maar de WRR waarschuwt dat deze buffer niet houdbaar is, want ook in Oost-Europese landen als Polen en Roemenië grijpt vergrijzing om zich heen. Zelfs China, de fabrieksvloer van de wereld, ziet het aantal werkenden in rap tempo dalen; naar verwachting zijn er tegen 2050 maar liefst 300 miljoen minder Chinezen beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Dit heeft enorme gevolgen voor Nederland. Onze welvaart hangt samen met arbeid die in andere landen wordt verricht: van buitenlandse fabrieken waar onze spullen vandaan komen tot arbeidskrachten die nodig zijn om hier sectoren als de bouw draaiende te houden. De WRR stelt terecht de vraag: wie gaan straks de 100.000 woningen per jaar bouwen die Nederland nodig heeft?

De tijd van enkel leunen op dichtbij gelegen landen is voorbij. Voor een duurzame economie en het veiligstellen van onze welvaart moet Nederland actief op zoek naar nieuwe partners in nog jonge, groeiende landen. Het is een wake-up call: de mondiale verschuiving van arbeid vraagt om een nieuwe, slimme strategie voor de toekomst van werk in Nederland.​