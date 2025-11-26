ECONOMIE
Bijna 8 procent corporatiewoningen naar statushouders, 92 procent niet

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 6:40
bijgewerkt om woensdag, 26 november 2025 om 6:47
anp261125046 1
Bijna 8 procent van de huurwoningen van woningcorporaties die in 2023 vrijkwamen, ging dat jaar naar statushouders, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is ongeveer een procentpunt meer dan het jaar daarvoor, toen zo'n 7 procent van de corporatiewoningen naar mensen met een verblijfsstatus ging. In de jaren daarvoor schommelde dit percentage tussen de 4 en 7.
De cijfers over 2023 zijn de recentste gegevens over dit onderwerp. In totaal kwamen twee jaar geleden 161.000 corporatiewoningen vrij. Daarvan gingen er 148.290 naar huishoudens zonder statushouders en 12.729 naar huishoudens met een of meerdere statushouders.
Bijna de helft van de statushouders die in een sociale huurwoning terechtkwamen, had al langer dan een jaar een verblijfsvergunning.
Wetsvoorstel
In Alkmaar en omgeving werden relatief de meeste corporatiewoningen toegewezen aan mensen met een verblijfsvergunning, namelijk zo'n 13 procent. In Delfzijl en omgeving gebeurde dat met 2 procent het minst.
Gemeenten moeten zorgen voor passende eerste woonruimte voor statushouders. Hoe groter de gemeente is, hoe meer statushouders ze moeten huisvesten. Het demissionaire kabinet wil van die verplichting af, ondanks kritiek op dat plan van onder meer de Raad van State. De belangrijkste raadgever van de regering vindt het wetsvoorstel om de voorrang van statushouders te schrappen discriminerend en in strijd met de Grondwet.

