Roemer: kabinet houdt misbruik arbeidsmigranten in stand

Het plan van het demissionaire kabinet om werkgevers toch toe te staan inhoudingen te doen op het minimumloon van arbeidsmigranten, is volgens Emile Roemer "spijtig". "Hiermee houd je in stand dat er ongelooflijk misbruik gemaakt kan worden", zei hij maandagochtend voor zijn ontmoeting met informateur Sybrand Buma en partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA).

Vijf jaar geleden waarschuwde de commissie-Roemer in het rapport 'Geen tweederangsburgers' voor structureel misbruik van arbeidsmigranten. Roemer noemde het besluit van demissionair VVD-minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om werkgevers toch toe te staan 25 procent van het minimumloon voor huisvesting in te houden "inhoudelijk onverstandig".

Dit zou er namelijk voor zorgen dat de "uitbuiting die voortkomt uit de afhankelijkheid tussen wonen en werk in stand blijft". De voormalige SP-voorman zei dat hij deze boodschap tijdens het gesprek zal herhalen: "Daar kunt u wel van op aan."