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Adviesbureau Arcadis wijst ook tweede overnamebod Canadees WSP af

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 7:41
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AMSTERDAM (ANP) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft het tweede ongevraagde overnamebod van zijn Canadese branchegenoot WSP Global ook afgewezen. Volgens Arcadis worden de "intrinsieke waarde, strategische positie en toekomstverwachtingen" van de Nederlandse onderneming opnieuw ondergewaardeerd in het voorstel, waarbij een prijs op het bedrijf werd geplakt van ongeveer 4,7 miljard euro.
"Om deze reden is het voorstel niet in het belang van de aandeelhouders, werknemers, klanten en andere belanghebbenden van het bedrijf", meldt Arcadis donderdag. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Arcadis hebben het bod unaniem afgewezen.
Arcadis wees een eerder bod van de Canadezen ook al af, omdat dit volgens Arcadis geen recht deed aan de werkelijke waarde van het bedrijf. De strategie van Arcadis om zelfstandig te opereren is volgens topvrouw Heather Polinsky de "meest effectieve weg om waarde te creëren voor onze aandeelhouders".
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