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ING haalt meer nieuwe klanten binnen en verstrekt meer hypotheken

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 7:38
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AMSTERDAM (ANP) - ING heeft zijn winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd, ondanks de onrust in de wereld met bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. De bank profiteerde van versnelde groei van het klantenbestand. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië.
Onder de streep hield de bank ruim 1,9 miljard euro winst over. Dat is dik 16 procent meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar. De bank kreeg er wereldwijd 377.000 klanten bij die de bank als hun hoofdbank gebruiken. De renteinkomsten liepen daarnaast met 17 procent op. Vergeleken met een jaar terug zette ING 7 procent minder geld opzij voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden.
Topman Steven van Rijswijk spreekt van een "uitstekend tweede kwartaal", waarin eigenlijk alle bedrijfsonderdelen goed presteerden. Wel zijn de kosten die de bank maakte wat gestegen. Dat komt vooral door gestegen lonen en investeringen in bijvoorbeeld marketing.
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