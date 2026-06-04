Adviesbureau: meer miljonairs in Nederland en wereldwijd

UTRECHT (ANP) - Nederland telt meer miljonairs en hun gezamenlijke vermogen is ook gegroeid. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Capgemini naar miljonairs in Nederland en ruim twintig andere landen.

Capgemini becijfert dat het aantal miljonairs in Nederland vorig jaar met 2,5 procent groeide vergeleken met 2024, naar 343.400. Hun gezamenlijke vermogen steeg met 3,8 procent naar 909,8 miljard dollar, omgerekend zo'n 783 miljard euro. Een sterker wordende economie met een toegenomen bruto binnenlands product (bbp) van 1,9 procent, stijgende inkomens en een herstellende aandelenmarkt droegen daar volgens het bedrijf aan bij.

Uit het rapport komt ook naar voren dat er niet alleen in Nederland meer miljonairs zijn bijgekomen, maar ook wereldwijd. Het aantal mensen op de wereld dat 1 miljoen dollar of meer bezit, is vorig jaar met 7,9 procent gestegen naar 25,3 miljoen personen. Hun vermogen heeft daarnaast een nieuw record bereikt van 98,3 biljoen dollar. Deze stijging van 8,7 procent is de grootste in een jaar tijd sinds 2018. Vooral het aantal mensen dat over 30 miljoen dollar of meer beschikt nam hard toe, tot ongeveer 250.000.

Capgemini wijst op sterke aandelenmarkten, aangejaagd door het optimisme rond AI, en afgenomen inflatie. De regio Azië-Pacific kende de sterkste groei en profiteerde volop van de opmars van kunstmatige intelligentie. Alleen in het Midden-Oosten daalde het aantal miljonairs en hun gezamenlijke vermogen licht door lagere olieprijzen en regionale onzekerheid. De effecten van de Iranoorlog die eind februari dit jaar begon, zijn in het rapport overigens nog niet te zien.