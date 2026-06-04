Veiligheidsminister Israël boos om bestand: dit is een grote fout

JERUZALEM (ANP/AFP) - De nieuwe deal over een bestand tussen Israël en Libanon leidt tot kritiek binnen de Israëlische regering. De uiterst rechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir noemt de overeenkomst volgens Israëlische media een "grote fout".

"Er zijn momenten waarop je 'nee' moet zeggen, zelfs tegen de president van de Verenigde Staten", citeert nieuwssite Times of Israel de minister. "Als we dat niet doen, zullen we Hezbollah de volgende keer tegenkomen wanneer het sterker en gevaarlijker is."

De minister dringt aan op een kabinetsbijeenkomst en stemming over het staakt-het-vuren, dat tot stand kwam na Amerikaanse bemiddeling. Hezbollah, een pro-Iraanse beweging met een gewapende en politieke tak, deed niet mee aan het overleg.

Partner van Hezbollah

Hardliner Ben-Gvir noemt de Libanese regering een partner van Hezbollah. "Er zitten ministers in de regering die Hezbollah vertegenwoordigen, en familieleden van Hezbollah-leden dienen in het Libanese leger."

Dat leger speelt wel een belangrijke rol in de nieuwe afspraken. In een verklaring over de deal staat dat er "proefzones" komen in Libanon die onder controle staan van het leger en waar "niet-statelijke groepen" als Hezbollah niet welkom zijn.

Drone-aanvallen

Libanese staatsmedia berichten dat ook na de aankondiging van het nieuwe bestand nog Israëlische aanvallen zijn gemeld. Het ging naar verluidt om drone-aanvallen in het zuiden van het land.

Dat de strijd tussen Israël en Hezbollah de afgelopen tijd aanhield, heeft het vredesproces tussen de VS en Iran onder grote druk gezet. Iran stelde dat ook Libanon deel uitmaakte van het staakt-het-vuren met de VS.