Adviesorgaan pleit voor ingrijpende koerswijziging op woningmarkt

DEN HAAG (ANP) - Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis in Nederland aan te pakken. Volgens het adviesorgaan van de rijksoverheid is een eerlijker woonstelsel noodzakelijk om de kansongelijkheid op de woningmarkt te verminderen. Het CRa deed donderdag zes aanbevelingen in het rapport 'Thuis in de toekomst'.

"Versterk de positie van de minst bevoordeelden, maak de toegang tot woningen eerlijker en laat grondwaardestijging terugvloeien naar maatschappelijke doelen. Met publieke regie, meer betaalbare huur, meer ruimte voor nieuwe woon- en ontwikkelvormen en het afbouwen van prijsopdrijvende prikkels wordt wonen weer een gemeenschappelijk goed", staat in het rapport.

Het CRa pleit daarbij voor onder meer het beperken van de hypotheekrenteaftrek als voordeel voor huizenbezitters en het verhogen van de belasting op woningbezit met het eigenwoningforfait. "Belast meervoudig woningbezit zwaarder en gebruik de opbrengsten voor een fonds voor woonzekerheid dat kwetsbare doelgroepen ondersteunt. Vanuit een rechtvaardigheidsprincipe is het niet logisch dat mensen over meerdere huizen kunnen beschikken terwijl anderen geen toegang hebben tot een passende woning", menen de auteurs. "Overweeg daarnaast een winstbelasting op de meerwaarde bij verkoop van een tweede woning."

'Woongroepen'

Het College is ook van mening dat er vanwege de toenemende diversiteit meer gemeenschappelijke woonvormen nodig zijn om verbinding en onderling begrip te bevorderen. "Binnen sommige gemeenschappen is het traditie om ouderen thuis op te vangen en te verzorgen. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond waarbij in het land van herkomst inwoning vanzelfsprekend is. Ook Nederland heeft een lange traditie in vormen van samenwonen: variërend van hofjes, verzorgingstehuizen, aanleunwoningen tot woongroepen", aldus de deskundigen.

Zij voorzien ook dat steden en platteland er heel anders uitzien tegen 2050. "Een portiekflat heeft een extra verdieping gekregen. Door prefabricage en slimme montage verschijnen nieuwe woningen op daken en binnenterreinen, gebouwd met lichte constructies van hout, biobased isolatie en hergebruikte materialen. Op vrijkomende boerenerven zijn kleinschalige woonvormen ontstaan, gecombineerd met de productie van voedsel en biobased materialen, natuurherstel, zorg of werkruimte."