President Venezuela: zeker 32 doden door aardbevingen

CARACAS (ANP/RTR) - De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodríguez, meldt dat door de twee aardbevingen van woensdag zeker 32 mensen zijn omgekomen en meer dan 700 mensen gewond zijn geraakt. Het betreft een eerste balans.

In het noorden van Venezuela vonden woensdag rond 18.00 uur lokale tijd kort na elkaar twee zware aardbevingen met een kracht van respectievelijk 7.2 en 7.5 plaats. Volgens Rodríguez volgden nog twintig naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn verschillende gebouwen ingestort.