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VS mobiliseren hulp voor Venezuela na zware aardbevingen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 6:05
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben laten weten dat ze in contact staan ​​met de Venezolaanse autoriteiten na zware aardbevingen en dat ze hulp mobiliseren voor het Zuid-Amerikaanse land. "We staan ​​in contact met de autoriteiten en mobiliseren hulp", aldus onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau op X. Hij noemde de aardbevingen "verwoestend".
Woensdagmiddag (lokale tijd) troffen twee zware aardbevingen het gebied ten westen van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Daar stortten gebouwen in en kwamen mensen vast te zitten onder het puin. Wetenschappers waarschuwden voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het hele land.
De Amerikanen sturen onder meer "zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen en andere middelen tijdens de cruciale eerste dagen na deze tragische natuurramp", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken op X.
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