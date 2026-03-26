Adviseur EU-hof steunt eerdere vernietiging KLM-coronasteun

LUXEMBURG (ANP) - De miljardensteun die de Nederlandse staat tijdens de coronapandemie aan KLM verleende, staat opnieuw juridisch ter discussie. Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie adviseert een eerdere vernietiging van de Europese goedkeuring voor de steun door de op een na hoogste EU-rechter in stand te laten.

KLM's rivaal Ryanair klaagt al jaren over de steun, die volgens de Ierse budgetvlieger onrechtmatig was. Het Gerecht van het Hof van Justitie stelde Ryanair eerder al in het gelijk, omdat bij het verlenen van goedkeuring niet goed onderzocht zou zijn of de steun uitsluitend bij KLM terechtkwam. Maar de Nederlandse overheid ging hiertegen in beroep. De Europese Commissie keurde de steun daarnaast opnieuw goed. Air France-KLM heeft de steun inmiddels al terugbetaald.

De advocaat-generaal van het Europees Hof sluit zich echter aan bij het eerdere oordeel van het Gerecht. Daarbij verwerpt de adviseur bezwaren dat het Gerecht zijn boekje te buiten zou zijn gegaan. Het Europees Hof moet nu besluiten of het dit advies overneemt of niet.