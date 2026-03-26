Polen verlaagt de accijns en btw op brandstof om prijsstijgingen

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 15:27
WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen heeft besloten om de brandstofprijzen aan banden te leggen om de effecten van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Premier Donald Tusk kondigde donderdag aan dat de btw op brandstof van 23 procent naar 8 procent gaat. Ook heeft de regering besloten om de accijns terug te brengen tot een minimum.
Polen zit er niet op te wachten dat mensen van het buitenland naar Polen komen om daar te tanken. "Als blijkt dat er sprake is van brandstoftoerisme op een verontrustende schaal, zullen we ingrijpen", aldus Tusk.
Andere Europese landen besloten eerder ook in te grijpen tegen de hoge brandstofprijzen. Hongarije stelde een prijsplafond in en Italië verlaagt de accijns op benzine en diesel. Ook onder meer Oostenrijk, Cyprus en Spanje gingen voor soortgelijke maatregelen.
POPULAIR NIEUWS

Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

