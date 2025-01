Advocaat beweert dat TikTok-wet in VS ook andere bedrijven raakt

WASHINGTON (ANP/RTR) - TikTok denkt dat een wet die het Chinese moederbedrijf ByteDance verplicht de Amerikaanse activiteiten te verkopen ook andere bedrijven kan raken. Het Amerikaanse Congres zou namelijk ook wetgeving kunnen aannemen tegen andere bedrijven met een Chinese eigenaar, betoogde de advocaat van de populaire videoapp voor het Hooggerechtshof.

Een meerderheid in het Congres stemde voor de wet uit vrees dat de Chinese overheid misbruik kan maken van de persoonlijke gegevens die TikTok van miljoenen Amerikanen bijhoudt. Maar Noel Francisco, advocaat voor TikTok, ziet vooral een gevaarlijk precedent. "Bioscopen van AMC zijn ook in handen geweest van een Chinees bedrijf. Volgens deze theorie kan het Congres AMC-bioscopen dwingen films te censureren die het Congres niet aanstaan of juist films te promoten die het Congres wil", beweerde hij.

De negen hoogste rechters van de Verenigde Staten beoordelen nu de bezwaren van TikTok tegen de wet, die op 19 januari ingaat. Als ByteDance de Amerikaanse delen van TikTok niet verkoopt, wordt de app verboden. Nieuwe downloads zouden dan niet mogelijk zijn en na verloop van tijd zijn ook updates moeilijk.