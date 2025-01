Leerdam blij met sprinttitel na 'een toernooi vol fouten'

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam is blij met haar derde Europese sprinttitel, al vond de 26-jarige schaatsster wel dat ze het voor zichzelf "onnodig spannend" had gemaakt. "Ik ben wel tevreden, maar ik ben ook niet tevreden over mijn races. Ik heb echt superveel fouten gemaakt dit toernooi", zei ze na de sprintvierkamp waarin ze landgenote Femke Kok nipt voorbleef.

Leerdam wisselde kort voor het EK sprint haar ijzers en is ook nog steeds zoekende met haar schaatsschoenen. "Ik denk dat de fouten ook kwamen omdat ik nog een beetje moest wennen aan mijn nieuwe ijzers. Maar ik doe mezelf dat aan straks om de volgende stap te kunnen zetten, dus dat moest ook wel. Vanaf nu is het door."

Op de afsluitende 1000 meter had Leerdam volgens zichzelf een slechte opening en moest ze in de achtervolging op de snel gestarte Kok. "Ik was echt blij dat ik daarna een rondje van 26,8 reed, al voelde dat niet zo. Ik reed langs haar op 650 meter en voelde dat ik meer snelheid had. Toen ik mezelf kort voor de finish zag rijden op het scherm wist ik dat ik de zege had, want ik lag er best wel wat voor."

Leerdam won het klassement uiteindelijk met een voorsprong van 0,04 seconde op Kok.