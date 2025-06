Advocaat-generaal vindt Europese miljardenboete Google terecht

LUXEMBURG (ANP) - Google heeft terecht een boete van ruim 4,1 miljard euro gekregen voor het wegdrukken van concurrenten op Androidtelefoons en andere apparaten. Zo luidt het advies van de advocaat-generaal aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, de hoogste Europese rechter. Daarmee dreigt het Amerikaanse techbedrijf de miljardenboete, die stamt uit 2018, opnieuw zonder succes te hebben aangevochten.

Het Hof volgt de adviezen van de advocaat-generaal vaak op in de definitieve uitspraak, die doorgaans binnen enkele maanden volgt.

De Europese Commissie beboette Google in 2018 voor verboden afspraken met smartphonefabrikanten en telecombedrijven ten gunste van de eigen zoekmachine. Een eerder beroep leidde tot een verlaging van de aanvankelijke boete van ruim 4,3 miljard euro. Maar de geldstraf was voor het grootste deel terecht, oordeelde het Gerecht van de Europese Unie. Tegen dat oordeel ging Google in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.