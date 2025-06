"Groot gevaar voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg": Honderden mensen werkten onbevoegd in de zorg

Honderden mensen hebben jarenlang in de zorg gewerkt zonder vereiste diploma's of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de politie en de Arbeidsinspectie hebben dat ontdekt. Ze spreken van "een groot gevaar voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg".

De onbevoegde zorgverleners werkten als zzp'er via bemiddelingsbureaus voor tien organisaties in de wijkverpleging, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp. Uit het onderzoek bleek dat organisaties de gegevens van zelfstandigen onvoldoende controleren. Dat moeten ze wel altijd doen. "Zeker in de zomerperiode, want dan worden er meer zzp'ers ingezet vanwege vakanties", benadrukt de IGJ.

De betrokken organisaties hebben inmiddels hun contracten met de bemiddelingsbureaus opgezegd en hun personeelsbestand op orde gebracht. Vanuit de inspectie is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.