Advocaat: Meta probeerde iets te doen aan negatieve invloed

OAKLAND (ANP/AFP) - Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten.

Een groep staten had het grote techbedrijf aangeklaagd, omdat de socialemediaplatforms Facebook en Instagram zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden.

"We hebben geprobeerd de ervaringen te verbeteren en tools te ontwikkelen om hen te helpen", zei de advocaat tegen de achtkoppige jury in de rechtbank in Oakland. Volgens hem kan er geen twijfel over bestaan dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media.

Het oordeel van de jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.