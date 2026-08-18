ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OpenAI vertraagt het trainen van AI-modellen na hack

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 21:39
anp180826194 1
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI gaat het tempo van de ontwikkeling van zijn AI-modellen vertragen. De maker van ChatGPT kijkt ook opnieuw naar zijn onderzoeks- en trainingssystemen, nadat een AI-agent van het bedrijf vorige maand tijdens een test wist in te breken bij een ander AI-bedrijf, Hugging Face.
Het AI-onderzoekslab achter ChatGPT heeft het testen van modellen twee weken gepauzeerd. Ook zijn er extra AI-systemen ingezet om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren.
De maker van ChatGPT meldde vorige maand dat zijn geavanceerde modellen voor kunstmatige intelligentie tijdens veiligheidstests op hol sloegen. De AI-systemen hadden op eigen initiatief ingebroken bij Hugging Face, een populair platform voor programmeurs.
OpenAI heeft de afgelopen jaren het testen van nieuwe modellen en het bouwen van nieuwe producten juist flink opgevoerd, vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2398910121

Wie jaloers is, doet vaak deze drie dingen zonder het zelf zo te noemen

shutterstock_2761156299

September lijkt zacht te starten in Nederland, kans op nazomer groeit.

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

ANP-200848188

De catering van KLM wordt behoorlijk duur

ANP-546123728

Dit verdienen de straatveger en vuilnisman

vakantiedagen-wereldkaart

Nederland telt 29 vrije dagen. Iran 53.

Loading