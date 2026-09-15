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Advocaat Peter Gillis: schuldeiser wil parken kopen bij veiling

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 16:32
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DEN BOSCH (ANP) - Peter Gillis denkt dat een schuldeiser drie van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Via een veiling zou hij ze nu zelf willen kopen. Dat heeft de advocaat van de realityster dinsdag gezegd tijdens het kort geding in de rechtbank in Den Bosch tussen Gillis' bedrijf Oostappen Groep en een onderneming van de schuldeiser, Marc van Rooi. Diens advocaat ontkent de beschuldigingen.
Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Van Rooi, de zakenman achter vleesbedrijf Van Rooi Meat, leende met zijn bedrijf M2R Invest miljoenen uit aan Gillis. In ruil daarvoor kreeg hij hypotheekrecht op de drie parken, die momenteel zijn gesloten. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan.
Om toch zijn geld te krijgen, heeft Van Rooi de parken onlangs in een openbare veiling aangeboden. Gillis, bekend van de serie Massa is Kassa, wil voorkomen dat de parken op 1 oktober worden geveild. Daarom is hij naar de rechter gestapt.
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