Advocaten: oud-topman Abercrombie & Fitch kan niet terechtstaan

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Mike Jeffries, de oud-topman van modemerk Abercrombie & Fitch die wordt verdacht van sekshandel, kan hiervoor niet terechtstaan. Dat stellen de advocaten van zowel de aanklagers als de verdediging van Jefferies. Dokters onderzochten de in oktober gearresteerde Jeffries (80) en hebben dementie bij hem vastgesteld.

De artsen die waren ingeschakeld door beide partijen zijn het eens dat hij mentaal niet in staat is terecht te staan, aldus de advocaten in een brief aan een rechter in New York. De rechtbank moet zich nog over hun verzoek buigen. De advocaten willen ook dat Jeffries vier maanden in een gesloten zorginstelling komt en daarna opnieuw wordt beoordeeld.

Jeffries was tussen 1992 en 2014 de topman van het modemerk. Twee jaar geleden werd hij in het BBC-programma Panorama beschuldigd van het seksueel uitbuiten van mannen. Er zou een uitgebreid netwerk zijn om jonge mannen te regelen voor evenementen met de Amerikaan Jeffries en zijn Britse partner Matthew Smith.