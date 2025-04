Senatoren willen onderzoek door beurswaakhond VS om bericht Trump

WASHINGTON (ANP/AFP) - Amerikaanse senatoren hebben beurswaakhond SEC opgeroepen om te onderzoeken of president Donald Trump de wetgeving voor effectenhandel heeft overtreden. De zes Democraten wijzen in een brief op een bericht van Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social, kort voordat hij importheffingen voor veel landen uitstelde.

Woensdag kondigde Trump het uitstel van negentig dagen aan om ruimte te bieden aan onderhandelingen met landen over de heffingen. Enkele uren voor de aankondiging schreef hij op Truth Social dat "dit een geweldig moment is om te kopen!" Op de financiële markten was toen een uitverkoop van aandelen en obligaties door de heffingen en recessievrees. Na de versoepeling lieten de aandelenmarkten een historisch herstel zien.

De senatoren willen dat de SEC ook onderzoekt of "insiders, onder wie Trumps familie, voorkennis hadden van de pauze die ze misbruikten om aandelentransacties te doen voor de aankondiging".