Opkomstpercentage grote gemeenten schommelt rond 50 procent

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 17:48
DEN HAAG (ANP) - In veel grote gemeenten heeft aan het einde van de middag ongeveer de helft van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De opkomst verschilt wel per gemeente. Zo was het opkomstpercentage in Groningen om 17.00 uur bijna 60 procent. In Rotterdam stond de teller op dat tijdstip op 41,7 procent.
In Utrecht had om 17.00 uur meer dan de helft van alle kiesgerechtigden gestemd. De opkomst was daar toen 55,9 procent.
Een half uur later had in Eindhoven 51,7 en in Den Haag 50,4 procent van de kiesgerechtigden de gang naar het stemlokaal gemaakt. Een woordvoerder van Den Haag liet eerder weten rond etenstijd nog een "grote bups" met kiezers te verwachten.
De gemeente Amsterdam heeft het opkomstpercentage aan het einde van de middag nog niet bekendgemaakt.
