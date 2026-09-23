Adyen behoort tot grootste verliezers in lagere AEX

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handelsdag uitgegaan. Beleggers hadden onder meer aandacht voor de stijgende olieprijzen. Bij de hoofdfondsen stond betaalbedrijf Adyen bij de grootste dalers, na een stevige koerswinst van een dag eerder. Het aandeel zakte 4,7 procent.

Dinsdag nabeurs werd bekend dat de financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niclas Neglen, overstapt naar Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley noemt de benoeming een "positief signaal".

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,3 procent lager op 1107,93 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, sloot 0,1 procent lager op 1097,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent. Londen noteerde bij het slot van de handelsdag een lichte plus.