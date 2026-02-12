Noodweer legt openbare leven Spaanse regio Catalonië lam

BARCELONA (ANP) - In de Spaanse regio Catalonië ligt het openbare leven stil door het noodweer dat het lagedrukgebied Nils brengt. Media melden windvlagen van meer dan 115 kilometer per uur en spreken over mogelijk het ergste noodweer in de afgelopen twintig jaar. Even ten noorden van Barcelona zijn windsnelheden van 140 kilometer per uur gemeten.

De regionale autoriteiten hebben de bevolking gevraagd niet naar buiten te gaan als het niet noodzakelijk is. De onderwijsinstellingen, de sportcentra, de sociale diensten en de ziekenhuizen zijn vrijwel gesloten. Er wordt alleen dringende hulp in de gezondheidszorg geboden. Het regioparlement komt donderdag wel bijeen, maar later dan gepland. De waarschuwing geldt tot 20.00 uur.

Grote delen van Spanje kampen met harde wind, neerslag en wateroverlast. Aan de kust van Baskenland zijn golven tot 10 meter hoog geweest. De noordkust, Catalonië en de Balearen worden naar verwachting donderdag het zwaarst door Nils getroffen.