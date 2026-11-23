AMSTERDAM (ANP) - Topman en medeoprichter Pieter van der Does van betaalbedrijf Adyen gaat per 31 december met pensioen. Ingo Uytdehaage, sinds 2023 medebestuursvoorzitter, wordt de enige topman van Adyen, maakte het bedrijf maandag bekend.

"Het twintigjarig jubileum van Adyen is het juiste moment om deze overgang af te ronden. Nu het bedrijf aan een nieuw hoofdstuk begint, treedt Pieter terug uit zijn uitvoerende functie. Hij heeft vertrouwen in de koers die Adyen heeft ingeslagen en blijft als adviseur aan het bedrijf verbonden", staat in een persverklaring.

Van der Does was in 2006 medeoprichter van Adyen en leidde het bedrijf door de beursgang in 2018 en de groei tot een wereldwijd fintech-platform. Het bedrijf verwerkt betalingen voor grote concerns als Uber, Microsoft, Spotify en Facebook-eigenaar Meta.