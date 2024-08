Adyen verder omhoog op positief Damrak na sterke opmars

AMSTERDAM (ANP) - Adyen ging vrijdag verder omhoog op de Amsterdamse beurs. De betalingsverwerker werd een dag eerder al zo'n 12 procent meer waard, dankzij beter dan verwachte resultaten in de eerste helft van het jaar, en kreeg er nu ruim 1 procent bij. Ook de AEX-index noteerde licht hoger. De Amsterdamse hoofdindex liet een dag eerder al een stevige opmars zien en keerde voor het eerst sinds begin deze maand weer terug boven de 900 punten.

De opmars volgde op beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en winkelverkopen. Eerder deze week zorgden meevallende Amerikaanse inflatiecijfers al voor opluchting. De angst voor een dreigende recessie in 's werelds grootste economie nam daardoor verder af. Een zwakke banengroei wakkerde begin deze maand nog de vrees voor een economische neergang aan.

De AEX stond in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 906,34 punten. De index steeg een dag eerder al 1,8 procent. Op 5 augustus tikte de AEX op 840,61 punten tussentijds nog het laagste niveau in maanden aan, na een wereldwijde verkoopgolf die werd veroorzaakt door de zorgen over een recessie in de VS en een historische koersval op de Japanse beurs. De MidKap daalde 0,2 procent tot 875,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent. Londen verloor 0,2 procent, na een tegenvallende stijging van de Britse winkelverkopen in juli.

De Nikkei in Tokio eindigde 3,6 procent hoger. De Japanse hoofdindex kende met een winst van bijna 9 procent zelfs de beste beursweek in meer dan vier jaar. Op 5 augustus kelderde de Nikkei nog dik 12 procent, na een sterke stijging van de Japanse yen die volgde op een onverwachte renteverhoging door de Bank of Japan.

Chipbedrijf Besi won 0,6 procent, terwijl branchegenoten ASML en ASMI vrijwel onveranderd bleven. Donderdag wisten de chipbedrijven tot meer dan 4 procent te winnen. Techinvesteerder Prosus profiteerde van de stevige koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en klom 0,8 procent. NN Group (min 0,5 procent) ging verder omlaag. De verzekeraar verloor een dag eerder al ruim 2 procent, na tegenvallende resultaten.

TKH verloor 0,5 procent. De technologiegroep kondigde aan de verkoop van EKB Groep aan Eiffage Énergie Systèmes te hebben afgerond.

De euro was 1,0984 dollar waard, vergeleken met 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 77,83 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 80,80 dollar per vat.