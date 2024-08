KHN had 1,3 miljoen tegoed van failliet dochterbedrijf

WOERDEN (ANP) - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had ruim 1,3 miljoen euro tegoed van zijn failliete dochterbedrijf dat de financiële administratie van horecaondernemers uitvoerde. De brancheorganisatie heeft "alsnog" een vordering van die hoogte ingediend bij de curator van KHN Rekenwerk, staat in het nieuwe faillissementsverslag.

KHN Rekenwerk, waar huidig minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) bestuurder was, kreeg volgens het bedrijf zelf na het uitbreken van de coronacrisis te maken met oplopende verliezen. Cafés en restaurants die door lockdowns hun inkomsten zagen wegvallen, konden hun facturen niet langer betalen. Ook daalde het aantal klanten van KHN Rekenwerk, terwijl op een stijging was gerekend.

KHN financierde die verliezen lange tijd, maar nadat de financiële problemen duidelijk waren geworden, vroeg KHN Rekenwerk in 2023 faillissement aan. Dirk Beljaarts, die tot 2024 ook algemeen directeur was van KHN, verklaarde dat hij tot 2023 bestuurder op afstand was bij het bedrijf. In een hoorzitting met Tweede Kamerleden zei hij dat het bankroet hem niet is aan te rekenen. Toen hij zich actiever met het bedrijf ging bemoeien, zou juist hij onregelmatigheden hebben ontdekt die bijdroegen aan het faillissement.

Onderzoek faillissement

Het onderzoek van de curator naar het faillissement loopt nog. Het gaat onder andere om een rechtmatigheidsonderzoek, dat de curator standaard uitvoert bij faillissementen. Dit moet uitwijzen of misstanden hebben plaatsgevonden of schuldeisers zijn benadeeld. Curator Erick Quaars zegt hier vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen over te kunnen doen.

Beljaarts zei in de hoorzitting met Kamerleden dat tegen een andere bestuurder van KHN Rekenwerk aangifte is gedaan. Veel klanten van het failliete bedrijf stellen dat KHN Rekenwerk slecht werk afleverde, schreef de curator eerder. De administratie was vaak incompleet en de dienstverlener liet in veel gevallen na aangiftes in te dienen bij de Belastingdienst of jaarrekeningen op te stellen.