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Adyen verhoogt omzetverwachting na sterke groei eerste jaarhelft

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 8:06
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AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen heeft zijn omzetverwachting voor heel 2026 verhoogd na een sterke groei van de omzet in de eerste zes maanden. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf verwacht nu een omzetgroei tussen de 21 en 23 procent. Dat was eerder 20 tot 22 procent.
De omzet over het eerste halfjaar kwam uit op 1,3 miljard euro, een stijging van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De winst voor belastingen en rente bedroeg 641,5 miljoen euro.
Volgens topman en medeoprichter Pieter van der Does heeft Adyen een sterke eerste jaarhelft gedraaid, mede door de rol van het bedrijf uit te breiden ver buiten de betaalsector. Dat is onderdeel van de langetermijnstrategie. De betalingsverwerker nam onder meer Talon.One en Orb over, bedrijven in segmenten die grenzen aan betalingen. Deze overnames voorzien volgens het bedrijf in meerdere behoeften van webwinkeliers, waaronder het verbinden en activeren van klantinteracties.
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