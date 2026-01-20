Adyen wil oud-topvrouw PostNL als president-commissaris

AMSTERDAM (ANP) - Betaalbedrijf Adyen wil Herna Verhagen als nieuwe president-commissaris. Verhagen stond dertien jaar aan het roer bij PostNL en vertrok daar in april vorig jaar. De huidige president-commissaris Piero Overmars stelt zich na zijn huidige termijn niet opnieuw verkiesbaar en treedt eind 2026 terug uit de raad van commissarissen.

Verhagen wordt voorgedragen als nieuw lid van de raad op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Adyen op 28 mei. Als Verhagen wordt benoemd als nieuw lid, zal ze de raad van commissarissen ook gaan voorzitten als president-commissaris.

Verhagen was sinds 2012 directeur van het post- en pakketbedrijf. Ze is sinds 2022 ook commissaris bij Philips. Haar functie als lid van de raad van commissarissen van ING, die ze sinds 2019 bekleedt, legt ze neer.