Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

De petitie om het Nederlands elftal niet mee te laten doen aan het WK voetbal in onder meer de Verenigde Staten is meer dan 50.000 keer ondertekend. Gisteravond rond 20.00 uur stond de teller nog op ruim 25.000 handtekeningen voor een boycot. Inmiddels is dit aantal dus verdubbeld.

De oproep om komende zomer niet mee te doen aan het "Trump-WK" is een initiatief van journalist Teun van de Keuken. Hij noemt het "onbestaanbaar dat onze voetballers gaan spelen op een toernooi van een president die dreigt eigen bondgenoot Groenland binnen te vallen en te bezetten, waarmee hij de NAVO vernietigt en de wereldvrede in gevaar brengt".

De KNVB ziet nog geen aanleiding om actie te ondernemen. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel", aldus de bond over een mogelijke boycot van het WK.