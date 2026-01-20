ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Coatingspecialist Stahl uit Waalwijk mogelijk in Duitse handen

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 8:42
anp200126084 1
WAALWIJK (ANP/BLOOMBERG) - Coatingspecialist Stahl uit Waalwijk komt mogelijk in Duitse handen. Het Duitse chemieconcern Henkel, onder meer bekend van de wasmiddelen van Persil en haarverzorging van Schwarzkopf, is in gesprek met de Franse investeerder Wendel over een mogelijke overname van de Nederlandse onderneming. Dat hebben Henkel en Wendel laten weten.
Persbureau Bloomberg meldde in november 2024 al dat Wendel een verkoop van Stahl zou overwegen. Daarmee zou mogelijk zo'n 2 miljard euro gemoeid kunnen zijn. Wendel kocht Stahl in 2006 samen met de Amerikaanse investeerder Carlyle voor ruim een half miljard euro. Tegenwoordig bezit het bedrijf 68 procent van de aandelen.
Stahl maakt chemicaliën voor coatings en oppervlaktebehandelingen op materialen zoals leer, van handtassen tot autostoelen. De onderneming werd ooit opgericht in de VS, maar het hoofdkantoor verhuisde later naar Nederland. Stahl telt in totaal meer dan 2000 werknemers. Henkel maakt al veel kleefstoffen, dichtingsproducten en coatings.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

ANP-518072724

Dit is waarom je vooral in de winter verkouden of grieperig wordt; en hoe je de kans zo klein mogelijk maakt

Loading