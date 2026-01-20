Coatingspecialist Stahl uit Waalwijk mogelijk in Duitse handen

WAALWIJK (ANP/BLOOMBERG) - Coatingspecialist Stahl uit Waalwijk komt mogelijk in Duitse handen. Het Duitse chemieconcern Henkel, onder meer bekend van de wasmiddelen van Persil en haarverzorging van Schwarzkopf, is in gesprek met de Franse investeerder Wendel over een mogelijke overname van de Nederlandse onderneming. Dat hebben Henkel en Wendel laten weten.

Persbureau Bloomberg meldde in november 2024 al dat Wendel een verkoop van Stahl zou overwegen. Daarmee zou mogelijk zo'n 2 miljard euro gemoeid kunnen zijn. Wendel kocht Stahl in 2006 samen met de Amerikaanse investeerder Carlyle voor ruim een half miljard euro. Tegenwoordig bezit het bedrijf 68 procent van de aandelen.

Stahl maakt chemicaliën voor coatings en oppervlaktebehandelingen op materialen zoals leer, van handtassen tot autostoelen. De onderneming werd ooit opgericht in de VS, maar het hoofdkantoor verhuisde later naar Nederland. Stahl telt in totaal meer dan 2000 werknemers. Henkel maakt al veel kleefstoffen, dichtingsproducten en coatings.