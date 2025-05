Zwarte Cross reageert op overname door beruchte durfinvesteerder: “Wij hebben deze boze stiefmoeder niet gekozen”

De sfeer is niet meer wat het was bij de Zwarte Cross. Zonder overleg werd het festival onderdeel van durfinvesteerder KKR, een partij met een duistere reputatie. De organisatie reageert nu voor het eerst en steekt haar mening niet onder stoelen of banken.

Geen overleg

Als donderslag bij heldere hemel kwam vorig jaar het nieuws dat de Amerikaanse investeringsreus KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co) het Britse Superstruct Entertainment had overgenomen, het moederbedrijf van onder andere de Zwarte Cross, Defqon.1, Mysteryland en Awakenings. De durfkapitalist betaalde een slordige 1,3 miljard euro en daarmee kreeg KKR in één klap de touwtjes in handen van meer dan tachtig festivals in Europa en Australië.

Volgens Zwarte Cross ging dat zonder enig overleg. “We zijn niet geraadpleegd en nemen afstand van de onethische praktijken van onze nieuwe ‘boze stiefmoeder’”, zo klinkt het stevig op de website van het festival.

Buy, strip and flip

KKR is wereldwijd bekend als investeerder, maar ook berucht. Het bedrijf volgt een 'buy, strip and flip'-model: bedrijven worden opgekocht, gereorganiseerd en snel weer verkocht. Dat levert investeerders bergen geld op, maar volgens critici gaat dat vaak ten koste van personeel, cultuur en langetermijnvisie.

Voor de Feestfabriek – de organisatie achter Zwarte Cross – was de overname van Superstruct in 2021 nog enigszins te verteren, omdat er afspraken lagen over creatieve en ethische autonomie. “Dat was toen even wennen”, geven ze toe in het AD. “Maar op kantoor zitten nog steeds dezelfde passievolle mensen die iedere dag keihard werken om de Zwarte Cross de Zwarte Cross te laten zijn.”

Zorgen over investeringen

De directe betrokkenheid van KKR maakt de Zwarte Cross inmiddels erg ongemakkelijk. Volgens internationale berichten zou de investeerder via omwegen geld stoppen in fossiele projecten, wapenindustrie en Israëlische bedrijven die actief zijn op de bezette Westelijke Jordaanoever. Die berichten zetten de organisatie op scherp.

“We schrikken van alles wat er wordt beweerd over de onethische investeringen van KKR, die rechtstreeks indruisen tegen waar we als festival voor staan”, schrijven ze. In datzelfde statement wordt verwezen naar het Internationaal Gerechtshof, dat stelt dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in Gaza.

De boodschap is duidelijk: “Geen enkele eigenaar zal ooit bepalen wie we zijn of waar we voor staan.”

Dna van vrijheid en lol

Zwarte Cross is niet zomaar een festival. Het is een bonte mix van motorcross, muziek , theater en humor met ruimte voor activisme en zelfspot. En dat willen ze koste wat kost behouden.

“Wij zijn nog altijd diezelfde groep die the Naked Run for Freedom organiseerde, die Barney tegen Mighty Mike zette voor 14.000 Zwarte Crossers, die een rolstoelhotel bouwde en de slogan ‘Make Schik, Not War’ verzon.”

Toch is de sfeer op kantoor veranderd. “Alles waar we voor zweetten, streden, om lachten, huilden en alles wat we bedachten, wordt nu door KKR in een kwaad daglicht geplaatst.” En dus klinkt het strijdvaardig: “Wij zitten hier nog steeds om het dna te bewaken, te schoppen tegen heilige huisjes, een harde grap te maken. We willen vooral dat iedereen zich allemachtig welkom, vrij en plezierig voelt op de Zwarte Cross.”

Boze stiefmoeder

De organisatie sluit af met een duidelijke boodschap: “We hebben geen controle over de investeringen van KKR en nemen afstand van de onethische praktijken van de boze stiefmoeder waar wij niet voor hebben gekozen.”