Aegon hard omlaag op Damrak na verhuisplannen

Economie
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 9:23
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs liet woensdag bij de opening geen grote koersuitslagen zien, met uitzondering van Aegon. De verzekeraar werd ruim 8 procent lager gezet nadat bekend was geworden dat het hoofdkantoor en de juridische zetel worden verplaatst naar de Verenigde Staten.
Bij de afronding van het proces, uiterlijk op 1 januari 2028, gaat de holding verder onder de nieuwe naam Transamerica Inc. Aegon geeft al langer aan zich voornamelijk op de VS te willen richten met zijn activiteiten. De transitie kost het bedrijf de komende jaren 350 miljoen euro.
Beleggers deden het verder voorzichtig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten voor de derde keer op rij gaat verlagen. De Fed begon dinsdag aan de tweedaagse beleidsvergadering.
De AEX, de hoofdindex in Amsterdam, stond kort na de opening een fractie hoger op 947,70 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 904,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.
