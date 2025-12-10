Kerstboomnaalden zijn gevaarlijk voor honden en katten. Hoe herken je een vergiftiging?

Kerst draait om sfeer, lichtjes en een boom vol glimmende ballen en engelenhaar. Maar voor huisdieren heeft dat idyllische plaatje ook een gevaarlijke kant. “De naalden van de dennenboom kunnen gevaarlijk zijn voor jouw hond of kat”, waarschuwt dierenarts Piet Hellemans. Eén verkeerde hap kan al enorme schade aanrichten.

Voor honden en katten vormen de feestdagen een waar paradijs aan interessante geuren, glitters en nieuwe ‘speeltjes’. Maar wie een kerstboom in huis haalt, moet extra opletten. Dennennaalden bevatten sappen die giftig zijn en kunnen door hun scherpte het lichaam van een dier ernstig beschadigen. “Als je hond of kat een dennennaald binnenkrijgt kan dat het keelgebied, de maag en darmen beschadigen”, legt Hellemans uit aan RTL. Er zijn gevallen bekend waarbij katten het loodje leggen door het inslikken van naalden.

Pas op met het water

Ook het water in de bak van de kerstboom is niet koosjer. Daar drijven giftige stoffen en losse naalden in rond. Huisdieren zien zo’n bak al snel aan voor een drinkplek. Het advies: afschermen met folie, een stevige mand of iets anders dat nieuwsgierige snuitjes weghoudt. En let op rondzwervende naalden. Die kunnen zomaar in de voer- of drinkbak belanden.

Zo herken je vergiftiging

Je ziet niet altijd of je dier iets gevaarlijks heeft opgegeten. Toch zijn er duidelijke alarmsignalen: braken, diarree, een geïrriteerde bek of keel en opvallende sloomheid. Dan is er vaak iets mis. Bel bij twijfel direct de dierenarts. “Wat er moet gebeuren, hangt af van de toestand van het dier. Meestal begint dit met nader onderzoek en eventueel kan een operatie volgen”, aldus Hellemans.

En dan nog iets dat deze weken in allerlei hoedanigheden rondslingert in huis: chocolade. Dat is zo mogelijk nog gevaarlijker. Heeft je hond of kat daarvan gegeten, dan moet je meteen aan de bel trekken.