Dierenbescherming rukt vaker uit voor meldingen van vogelgriep

DEN HAAG (ANP) - De Dierenbescherming ziet dit jaar een "enorme stijging" van het aantal meldingen van vermoedelijke vogelgriep. Het gaat om bijna vijf keer zoveel meldingen als een jaar geleden, meldt de organisatie woensdag.

De dierenambulance rukte dit jaar tot nu toe 918 keer uit voor een melding die vermoedelijk om vogelgriep ging. In 2024 gebeurde dat 194 keer. Volgens de Dierenbescherming is de stijging vooral zichtbaar in de laatste maanden van dit jaar.

Exacte aantallen van vogels die daadwerkelijk aan de ziekte leden zijn lastig te geven, stelt de organisatie. "Het kan namelijk ook weleens voorkomen dat er wordt gebeld voor een verzwakte gans en dat dit pas veel later vogelgriep blijkt te zijn."

De Dierenbescherming merkt op dat de stijging niet alleen te maken heeft met een toename van vogelgriep. Volgens de organisatie leren we in Nederland ook steeds meer over de ziekte. "Daardoor worden de symptomen van vogelgriep beter en sneller herkend en kunnen we de meldingen nauwkeuriger registreren dan in voorgaande jaren. "