ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aegon stijgt op Damrak na mogelijke verhuizing naar VS

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:17
anp210825084 1
AMSTERDAM (ANP) - Aegon behoorde donderdag tot de winnaars op het Damrak. De verzekeraar boekte in de eerste jaarhelft weer winst, na een verlies vorig jaar. Om aandeelhouders te belonen gaat Aegon ook meer eigen aandelen inkopen. Daarnaast is het bedrijf een onderzoek gestart naar een mogelijke verhuizing van het hoofdkantoor en de officiële vestigingsplaats van het concern naar de Verenigde Staten. De uitkomsten daarvan worden tijdens de beleggersdag op 10 december bekendgemaakt. Het aandeel steeg 7 procent.
Volgens Aegon-topman Lard Friese zal een verplaatsing naar de VS de bedrijfsstructuur vereenvoudigen aangezien het grootste deel van de activiteiten in de VS plaatsvindt. Na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR verhuisde Aegon de juridische vestigingsplaats naar Bermuda. Het hoofdkantoor bleef wel in Nederland, maar werd verplaatst van Den Haag naar Schiphol. Ook is Aegon nu nog belastingplichtig in Nederland.
De AEX noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 908,50 punten.
Vorig artikel

Dubbelspecialisten Errani en Vavassori winnen showformat US Open

Volgend artikel

Zonnepanelen Schiphol krijgen speciale folie tegen reflectie

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-457443155

IJs op de Noordpool smelt veel minder snel dan verwacht, maar dat is niet per se goed nieuws

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’