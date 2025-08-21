Aegon stijgt op Damrak na mogelijke verhuizing naar VS

AMSTERDAM (ANP) - Aegon behoorde donderdag tot de winnaars op het Damrak. De verzekeraar boekte in de eerste jaarhelft weer winst, na een verlies vorig jaar. Om aandeelhouders te belonen gaat Aegon ook meer eigen aandelen inkopen. Daarnaast is het bedrijf een onderzoek gestart naar een mogelijke verhuizing van het hoofdkantoor en de officiële vestigingsplaats van het concern naar de Verenigde Staten. De uitkomsten daarvan worden tijdens de beleggersdag op 10 december bekendgemaakt. Het aandeel steeg 7 procent.

Volgens Aegon-topman Lard Friese zal een verplaatsing naar de VS de bedrijfsstructuur vereenvoudigen aangezien het grootste deel van de activiteiten in de VS plaatsvindt. Na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR verhuisde Aegon de juridische vestigingsplaats naar Bermuda. Het hoofdkantoor bleef wel in Nederland, maar werd verplaatst van Den Haag naar Schiphol. Ook is Aegon nu nog belastingplichtig in Nederland.

De AEX noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 908,50 punten.