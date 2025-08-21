ECONOMIE
Dubbelspecialisten Errani en Vavassori winnen showformat US Open

Sport
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:15
anp210825083 1
NEW YORK (ANP) - Dubbelspecialisten Sara Errani en Andrea Vavassori hebben in de nieuwe opzet van het gemengd dubbelspel op de US Open hun titel met succes verdedigd. De Italianen versloegen in de finale van het showformat in New York enkelspeltoppers Iga Swiatek en Casper Ruud in drie sets: 6-3 5-7 10-6.
Errani en Vavassori, die eerder dit jaar ook al Roland Garros wonnen, moesten met een wildcard worden toegelaten. De US Open had een nieuw format bedacht, waarbij toppers uit het enkelspel voorrang kregen. Het meest in het oog springende duo, bestaande uit voormalig US Open-winnaars Carlos Alcaraz en Emma Raducanu, werd in de eerste ronde meteen uitgeschakeld.
In de eerste set van de finale kwamen Errani en Vavassori direct op een 3-0-voorsprong en gaven die niet meer weg. De tweede set ging naar het Pools-Noorse duo, maar in de supertiebreak waren de dubbelspecialisten weer oppermachtig. Zij wonnen daarmee 1 miljoen euro.
