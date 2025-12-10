ECONOMIE
Aegon verplaatst hoofdkantoor naar VS en verandert naam

Economie
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 8:26
DEN HAAG (ANP) - Verzekeraar Aegon verplaatst zijn hoofdkantoor en juridische zetel naar de Verenigde Staten. Bij de afronding van het proces, uiterlijk op 1 januari 2028, gaat de holding verder onder de nieuwe naam Transamerica Inc. De bedrijfsactiviteiten blijven wel opereren onder hun bestaande merken, maakte Aegon woensdag bekend.
Aegon kondigde eerder dit jaar een onderzoek aan naar een mogelijke verplaatsing van het hoofdkantoor en de officiële vestigingsplaats naar de VS, waar het grootste deel van de activiteiten van het concern plaatsvindt. Na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR verhuisde Aegon in 2023 de juridische vestigingsplaats naar Bermuda. Het hoofdkantoor bleef wel in Nederland, maar werd in mei dit jaar verplaatst van Den Haag naar Schiphol.
De kosten van de transitie worden geschat op ongeveer 350 miljoen euro de komende jaren. Aegon-topman Lard Friese spreekt van "een historisch moment".
