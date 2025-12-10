Nederlandse wetenschappers vertrekken door verouderde computers

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse wetenschappers moeten steeds vaker naar het buitenland om hun onderzoek te kunnen doen. Dat komt omdat er te weinig wordt geïnvesteerd in de huidige Nederlandse digitale infrastructuur, stellen de Nederlandse ICT-organisatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen SURF en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in een woensdag verschenen onderzoeksrapport.

De digitale infrastructuur die wetenschappers in toenemende mate gebruiken, bestaat bijvoorbeeld uit supercomputers, onderzoeksnetwerken en faciliteiten voor dataopslag. NWO en SURF schetsen dat de digitale infrastructuur veroudert en op korte termijn niet alle wetenschappers die dat nodig hebben kan ondersteunen.

"Waar Nederland zich voorheen kon meten met de wereldtop, is dat al enige tijd niet meer het geval", aldus NWO en SURF. De organisaties waarschuwen dat dataverzamelingen en uiteindelijk ook kennis en expertise langzaam wegtrekken uit Nederland.