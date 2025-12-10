ECONOMIE
Veel meer kinderen van Deense spermadonor met genafwijking

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 8:10
bijgewerkt om woensdag, 10 december 2025 om 8:48
anp101225060 1
Een Deense spermadonor met een ernstige genetische mutatie heeft bijna drie keer zoveel kinderen verwekt als bekend, volgt uit onderzoek van veertien Europese omroepen, waaronder de NOS en Nieuwsuur. Het gaat niet om 67 maar om 197 kinderen. Mogelijk ligt het werkelijke aantal hoger.
De donor heeft een afwijking die een grote kans op kanker met zich meebrengt. Hoe groot de kans is dat de afwijking wordt overgedragen, is niet precies bekend. Zeker tien kinderen hebben kanker gekregen en er zijn ook al meerdere kinderen overleden, zegt kankeronderzoeker Edwige Kasper tegen de omroepen.
Het sperma kwam van de Deense European Sperm Bank. Die werkt niet mee aan het opsporen van ouders en kinderen om de privacy van de donor te beschermen. De donor is zelf wel gezond.
Volgens de NOS en Nieuwsuur hebben Nederlandse klinieken de donor niet gebruikt. Wel hebben zeker twee Nederlandse vrouwen een kind gekregen via een kliniek in België.
