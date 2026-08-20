Aegon zakt op Damrak na resultaten, chipbedrijven omhoog

AMSTERDAM (ANP) - Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Topman Lard Friese sprak van "solide" cijfers van de verzekeraar, die het vertrouwen versterken de financiële doelen voor 2026 "te halen of te overtreffen". Ook werd het onlangs aangekondigde aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro verhoogd tot 350 miljoen euro. Beleggers lijken echter op meer te hebben gehoopt. Het aandeel zakte ruim 3 procent.

Met de geplande verhuizing van Aegon naar de Verenigde Staten is volgens de topman ook goede vooruitgang geboekt. In verband met die verhuizing kondigde financieel directeur Duncan Russell aan in april 2027 te vertrekken bij de verzekeraar.

De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1102,58 punten. De hoofdindex sloot een dag eerder licht lager, mede door koersverliezen van Besi, ASMI en ASML. De chipbedrijven wonnen nu tot 0,8 procent.