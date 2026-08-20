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OM ziet bij nog 3 sterfgevallen verband met middelen Funcaps

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 9:43
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ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens drie personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle.
Justitie onderzoekt daarnaast twee andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps.
De drie verdachten Jord van W. (32), Rens van W. (34) en Stefan P. (30), zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zij zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. Iets wat zij ontkennen.
Volgens het OM zette het bedrijf in vijf jaar tijd 42 miljoen euro om. Jord van W. en Stefan P. werden in april in hoger beroep al veroordeeld tot drie jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België.
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