AEX deels hersteld na paniekverkopen, vooral chipbedrijven hoger

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag gedeeltelijk hersteld van de paniekverkopen op de aandelenbeurzen maandag. Vooral chipbedrijven zijn een stuk hoger geëindigd. Maandag gingen de beurzen wereldwijd hard omlaag door onder meer zorgen over een economische achteruitgang in de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld.

De onrust ontstond na tegenvallende cijfers uit de VS vorige week over de Amerikaanse arbeidsmarkt en industrie. Maandag werd bekend dat de Amerikaanse dienstensector in juli weer is gegroeid. Beleggers hopen dat de Federal Reserve volgende maand met een grotere renteverlaging komt dan eerder werd verwacht, om de economie in het land te stimuleren en een recessie te voorkomen.