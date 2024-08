Beachvolleybalduo De Groot/Boermans in kwartfinales uitgeschakeld

PARIJS (ANP) - Het is beachvolleyballers Yorick de Groot en Stefan Boermans op de Olympische Spelen niet gelukt de laatste vier te bereiken van het beachvolleybaltoernooi. Het Nederlandse duo verloor in de kwartfinales met 22-20 en 21-15 van de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler.

In de eerste set kwamen de Nederlanders met 17-12 achter, maar ze kwamen terug tot 18-18. Ze namen zelfs even de leiding, maar kwamen toch net tekort in de slotfase. De eerste set werd beslist met een challenge. Na het bekijken van de beelden oordeelde de scheidsrechter dat Boermans bij een block het net had geraakt.

De Duitsers liepen in de tweede set weg en maakten het na iets minder dan drie kwartier af op hun tweede wedstrijdpunt. De Groot besloot het duel met een service in het net.

Focus op EK beachvolleybal

De Groot en Boermans, die hun debuut maakten op de Spelen, waren de enige twee Nederlanders die nog actief waren in het beachvolleybaltoernooi. Ze gaan zich nu voorbereiden op het EK beachvolleybal, dat volgende week in Nederland begint.

Op de vorige Spelen, in 2021 in Tokio, wisten de Nederlandse beachvolleyballers ook geen medaille te veroveren. In 2016, in Rio de Janeiro, pakten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen brons.