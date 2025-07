AEX eindigt eerste handelsdag van tweede jaarhelft in het rood

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is op de eerste handelsdag van de tweede helft van het jaar in het rood geëindigd. Beleggers hadden onder meer oog voor de ontwikkelingen rondom de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en de belangrijkste handelspartners.

De deadline voor de tijdelijke opschorting van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump loopt op 9 juli af. Maandag meldde persbureau Bloomberg nog dat de Europese Unie bereid is om een handelsdeal met de VS te sluiten waarin een importheffing van 10 procent geldt voor veel van haar exportproducten. In ruil daarvoor wil de EU dat de VS lagere tarieven hanteren voor belangrijke producten zoals geneesmiddelen, alcohol, halfgeleiders en vliegtuigen.

De AEX-index op het Damrak sloot dinsdag 0,5 procent lager op 909,19 punten. De MidKap eindigde 0,6 procent lager op 900,23 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 1 procent omlaag. Londen noteerde bij het slot 0,3 procent hoger.