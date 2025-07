Minder nieuwe auto's verkocht, benzineauto op zijn retour

BUNNIK (ANP) - Autoverkopers deden in de eerste helft van dit jaar geen goede zaken. De verkoop van nieuwe personenauto's daalde met 5,5 procent tot 182.680 stuks, komt naar voren uit de recentste cijfers van autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC.

De daling in de verkoop is vooral terug te zien bij benzinemodellen. Het marktaandeel van deze auto's daalde van 30,4 procent in 2023, naar 21,8 procent in 2024 en staat halverwege 2025 op 15 procent. "Fabrikanten richten zich steeds meer op hybride aandrijflijnen als alternatief. Over het eerste halfjaar resulteert dit in een hybride marktaandeel van 48,3 procent", aldus de organisaties.

In het eerste halfjaar werden er bijna 64.000 volledig elektrische auto's verkocht, een stijging van 6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze auto's waren voornamelijk bestemd voor de zakelijke markt.

De verkopen van nieuwe Tesla's namen in het eerste halfjaar fors af tot 6881 nieuw verkochte Tesla's. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 13.396. De verkopen van Tesla's staan in Nederland en in andere Europese landen al langer onder druk, omdat het elektrische automerk onder meer last heeft van de ophef rond topman Elon Musk.