AEX eindigt iets lager na nieuwe sancties China

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 17:43
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag licht lager gesloten, na de opmars een dag eerder. Beleggers waren terughoudender, nadat China sancties heeft opgelegd aan de Amerikaanse onderdelen van een Zuid-Koreaanse scheepvaartgigant. Ook dreigde Beijing meer vergeldingsmaatregelen te nemen.
Met deze aankondiging zijn de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China verder opgelopen. Vorige week kwam China met exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor veel technologische toepassingen. Daarop kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een extra importheffing op Chinese goederen per 1 november aan.
De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 949,42 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 914,27 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,6 procent. Die in Londen steeg een fractie.
